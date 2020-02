Itaalia politsei puistas maailmameistriks kroonitud venelase hotellituba 

Venelased näevad asja taga lihtlabast kiusu. "See on šõu, nagu tavaliselt," turtsus Venemaa laskesuusaliidu president Vladimir Drjatšov. "Nad tulid varahommikul ja ajasid üles kogu võistkonna - ja seda enne tänaseid teatesõite!"

Drjatšovi väitel toodud läbiotsimise põhjendusena välja asjaolu, et koos Loginoviga on tema treener Aleksandr Kasperovitš, kellel on aga vale akrediteering. Loginov olevat üle kontrollitud aga selle pärast, et tal on olnud varem pahandusi dopinguga.