LASKESUUSATAMISE MM | Ülipõneva naiste teatesõidu võitis Norra, Eesti diskvalifitseeriti veidral põhjusel

Kahes esimeses vahetuses tegid vägevat sõitu itaallannad Lisa Vitozzi ja Dorothea Wierer, nii et kolmandas vahetuses pääses Federica Sanfilippo rajale ligi minutilise eduga konkurentide ees.

Eesti koondise etteaste nurjus. Regina Oja lõpetas avavahetuse 13. kohaga, terviseprobleemiga võidelnud Johanna Talihärm langes 17. kohale. Tuuli Tomingas võitis ühe koha tagasi, ent paraku meid lõpuks diskvalifitseeriti: Grete Gaim unustas viimases tiirus ühe lisapadruni laskmata, pöördus küll lasketiiru tagasi, kuid et see on reeglitega keelatud, märgiti meile protokolli null, kuigi finišisse Gaim lõpuks jõudis.