OTSE | Õilme Võro püstitas 60 m eeljooksus vinge isikliku rekordi! Kas finaalis puruneb ka Eesti rekord? 

Esimene võistluspäev algab juba kell 15.15. Suure tõenäosusega pakuvad avapäeval kõige vingemad etendused nais- ja meessprinterid. Naistest on tänavu väga head minekut näidanud Õilme Võro, kes on kahel etteastel läbinud 60 meetrit ajaga 7,40. Hästi on jooksnud ka Eesti eksrekordiomaniku Katrin Käärti tütar Karoli.