Talisport Viimases tiirus lisapadruni laskmata unustanud Grete Gaim: võib-olla olin liiga keskendunud Toimetas Kaspar Koort , täna, 15:11 Jaga: M

Grete Gaim. Foto: Reigo Teervalt

Laskesuusatamise MMil peetud naiste teatesõidus Eesti kvartett tulemust kirja ei saanud. Meie ankurunaine Grete Gaim unustas viimases tiirus ühe lisapadruni laskmata, pöördus küll lasketiiru tagasi, kuid et see on reeglitega keelatud, siis eestlannad diskvalifitseeriti.