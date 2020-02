GALERII | Toijala enne mängu Itaaliaga: me pole endiselt soosikud, kuid meil on võimalus olemas  

Eesti koondise peatreener Jukka Toijala lisas koondisesse Kaspar Treieri, kelle asemel jääb kohtumisest Itaaliaga kõrvale Rait-Riivo Laane.

"Nagu teada, siis Venel oli pärast Makedooniaga mängu probleeme, nüüd tal paistab kõik korras olevat. Kuid nüüd tuleb kindel olla, juhuks kui meid peaks tabama tagasilöök. Peame valima koosseisu 24 tundi enne mängu. Vene on olnud haige, nüüd on tal parem. Meil peab olema piisavalt pikki mängijaid juhuks kui ta taas end halvasti tunneb."

"Tegu on taktikalise otsusega ning leiame, et Treier oleks võinud juba Makedoonias kaasas olla. Kuid nüüd on ta siin, meil on 14 mängijat, võime siit ükskõik, keda valida," lausus Toijala.

Samas usub soomlane, et Vene on jõudsalt paranenud ning mänguvalmis.

Itaalia koondis on peatreeneri sõnul noor ja tahtmist täis.

"Nad on aktiivsed, liikuvad, mängivad kõrge intensiivsusega, eriti rünnakutel. Kui neil lasta rünnakutel pallil liikuda, on see väga ohtlik, sest neil on ohtralt häid viskajaid. Nad on üsnagi noor meeskond, kes tahab treenerile näidata, et kuuluvad esinduskoosseisu. Nad on motiveeritud, neil pole pinget õlul. Nägin nende esituses suurepärast korvpalli," sõnas Toijala.