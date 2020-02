VÄGEV! Tunjov pääses Juventuse ja Ronaldo vastu platsile 

Juventuse viis võõral väljakul 39. minutil ette Cristiano Ronaldo, kellele oli tegu 11. järjestikuse mänguga, kus portugallane sihile jõudnud on. Kui mängitud oli tund, duubeldas eduseisu Aaron Ramsey. 70. minutil andis kodumeeskonna fännidele lootust Andrea Petagna, kes realiseeris penalti. Enamaks siiski võimelised poldud ning tabelisse kirjutati kaotus.

80. minutil Simone Missiroli välja vahetanud Tunjovi jaoks oli tegu esimese mänguga, mil ta uue peatreeneri käe all platsile pääses. Kokku on ta esindusmeeskonna eest väljakul käinud kolmes kohtumises: lisaks tänasele tegi ta kaasa terve mängu jaanuarikuises karikamängus AC Milani vastu, mullu 15. detsembril aga sekkus meistriliigas vahetusest 17 minutiks mängu AS Roma vastu.