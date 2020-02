Norra suusalegend: Andreas Veerpalu dopingujuhtum on mu elu suurim pettumus 

Estil kaotas enda sõnul igasuguse tahte noori suusatalente õpetada "Kaotasin motivatsiooni. Andrease vahelejäämine oli mu elu suurim pettumus," sõnas Estil. "Eks me kõik peame edasi liikuma, loodetavasti ta ise õppis sellest."

Norra legend puutus Andreas Veerpaluga tihedalt kokku, kuna eestlane õppis Norras Meräkeris asuvas Põhja Ülikoolis. Estil kahtleb, et me 26aastast suusatajat rohkem rajal näeme, sest suur kahju on juba tehtud.