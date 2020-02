Soome ralliäss: oleksin tahtnud Rootsis poodiumile jõuda, kuid nüüd ootan juba Mehhikot 

Hooaja avaetapil Monte Carlos teenis Lappi viienda koha. 29aastane ralliäss sõnas, et tal on seni kõik kulgenud plaanipäraselt ning hetkel käib valmistumine järgmiseks etapiks.

"Pean aasta algusega rahul olema. Tahtsin Rootsis poodiumikoha nimel võidelda ning palju puudu ei jäänud. Kuid kui Thierry Neuville'i edestada, on see alati hea tulemus. Esimesed kaks etappi on möödunud stabliilselt ja ilma probleemideta. Seni on kõik plaani järgi läinud, mul ega autol pole probleeme olnud."

"Oleme rahul sellega, kus ta on. Muutus oli lihtne, kuid see aitas tal autoga enesekindlust leida ning nägime, et ajad paranesid. Mida rohkem ta autoga kilomeetreid kogub, seda tugevamaks ta muutub ning ma usun, et kõik me ootame juba Mehhikot," sõnas Millener.