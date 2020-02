Toijala pärast valusat kaotust: mul on Eesti mängijatest ja fännidest kahju 

"Olen mängu üle väga õnnelik. Teadsin, et see polnud kerge, sest Eesti on väga hea võistkond. Valmistusime mänguks, kuid me ei tegutsenud alguses kaitses nii, nagu oleme seda tavaliselt teinud. Ning arvan, et et kui panime kogu oma energia mängu ning võtsime end kaitses kokku ning mängisime meeskondlikult, suutsime seisu viigistada ning juhtima minna."