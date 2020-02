Aivar Kuusmaa: need mängud andsid signaali, et see võistkond võib jõuda EMile 

„Kõigepealt on positiivne see, et kahest mängust saadi üks võit, mis annab väikse signaali, et võistkond võib jõuda EMile,” rääkis Kuusmaa. „Seda on Eesti koondisele hirmsasti vaja, eriti nendele poistele ehk sellele generatsioonile, kes nüüd peale kasvab.”

„Mängiti lahtist korvpalli, mida on huvitav vaadata nii tavainimestel kui korvpalli juures olevatel inimestel,” kõneles Kuusmaa. „Arvan, et praegu tegi Toijala asja hästi lihtsaks ja ka Itaalia vastu oli nii, et nii kaua kuni kutid joone tagant ära panid, olime nende vastu ees.

Ei oska öelda, kas väsimusest või rotatsiooni kasutamisest, aga mingil hetkel me enam joone tagant ei tabanud, kuigi mõned visked olid täitsa vabadelt kohtadelt.

Kaitsemängu koha pealt meeldis mulle väga see, kui Raieste pandi vastaste mängujuhi peale, siis nad olid puhta hädas oma rünnakute üles võtmisega ning Raiestega oli hea minna kohe kate-kattelt vahetusse. See oli taktikaliselt minu meelest väga hea käik Toijala poolt.”

Itaaliaga mängus pakkusid üksjagu kõneainet teise veerandaja viimased minutid, mil Kristian Kullamäe sopsas kaks kolmest, viies meid 14 punktiga juhtima, kuid võeti siis kahele veale viidates Toijala poolt kohe puhkama.

Itaallased said mängu tagasi ning vähendasid esimese poolaja lõpuks vahe kuue punkti peale. Mida Kuusmaa arvab – ehk võinuks Kullamäe veel üheks viskeks platsile jätta?