Eesti korvpallikoondis liigub kaotuse kiuste õiges suunas 

Kuigi Itaalia ei tulnud pühapäeval Saku suurhalli tugevaimas koosseisus – puudu oli Euroliiga ja NBA mehi –, siis platsil käinud võistkond oli täis teotahtelisi nooremapoolseid mängijaid, kes tahtsid tõestada, et on põhikoondise väärilised. Ka eestlased tõdesid, et peamiselt Itaalia kõrgliiga palluritest koosnenud tiim, mille liidrid olid koduse liiga tippmeeskondade algrivistuse mängijad, oli neljapäeval alistatud Põhja-Makedooniast palju ühtlasem.