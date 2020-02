VIDEO | Pisarates Michael Jordan ja Vanessa Bryant pidasid Kobe ärasaatmisõhtul südamlikud kõned 

"Teised Lakersi mängijad kurtsid, et Kobe ei anna sööte. Lubasin neile, et räägin Kobega ise. Ütlesin Kobele, et tiimis ei ole ruumi "minale" ("there’s no I in team"). Kobe vastas, et teab, aga sõnas "team" on "m" ja "e"! (tõlkes: team - meeskond, me - mina). Läksin tagasi Rick Foxi ja Robert Horry juurde ja tõdesin, et nad võtaks lihtsalt lauapalle, sest Kobe ei sööda."