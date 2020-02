Koroonakriis Itaalias: vajadusel mängitakse hooaeg lõpuni tühjade tribüünide ees 

Itaalia jalgpalliliit kirjutas oma palves, et kuna nende kalender on juba mängudest tihe ja hooaeg peab EMi pärast läbi saama 24ks maiks, siis soovitakse iga hinna eest vältida mängude edasi lükkamist. Lisaks kohaliku liiga mängudele mängitakse tühjade tribüünide ees Interi ja Ludogoretsi Eurooa liiga matš. Itaalia lehtede sõnul oli riigi peaminister Giuseppe Conte antud ideele rohelise tule andnud,

Koroonaviiruse 276 Euroopa pinnal toimunud surmast on 229 toimunud Itaalias. Hetkel pole veel teada, kas ja milline on varuplaan nii Meistrite Liiga kui ka Euroopa meistrivõistluste mängude pidamiseks. Esimesed riigid on juba teada andnud, et Põhja-Itaaliasse suunduvad lennud on ära tühistatud.