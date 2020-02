Autospordiliit: Rally Estonia püüab meediakampaaniaga avalikkust eksitada 

"Viimastel päevadel on algatatud autospordi mainet kahjustav meediakampaania eesmärgiga veenda avalikkust ja spordisõpru selles, nagu Eesti Autospordi Liit püüaks takistada Rally Estonia läbiviimist. Kuna tegemist on väga tõsiste süüdistustega, peab Eesti Autospordi Liit vajalikuks lükata ümber avaldatud eksitavat informatsiooni ja seetõttu levinud väärarusaamu.

2. Ajakirjanduses ilmunud väited Soome Autospordi Liidu (AKK) vastava registreerimismaksu osas summas 904 eurot on avalikkust eksitav. Viidatud Soome alaliidu hinnakiri on avalik ja samaväärse võistluse läbiviimise tasu samas suurusjärgus EAL küsitavaga. AKK hinnakirjaga saab tutvuda siin, Saksa Autospordi Liidu (DMSB) hinnakiri on nähtav siin. Näeme vastavate tasude varieerumist vahemikus 60 000 kuni 320 000 eurot.

3. Rally Estonia’t korraldava Estonian Autosport Events MTÜ eestvedamisel toimunud kohtumisel Kultuuriministeeriumis viidi läbi hääletus Rally Estonia korraldamise või korraldamata jätmise küsimuses. Hääletada said neli Rally Estonia nõukoja liiget, neist üks Eesti Autospordi Liidu esindaja (Aivo Pärn), kes ainsana hääletas ralli toimumise poolt. Vastu olid nii Kultuuriministeeriumi esindaja kui kaks Rally Estonia toetajatena nõukotta määratud liiget (dokumenteeritud ka kohtumise protokollis). Eesti Autospordiliit ei ole mitte kunagi olnud ralli läbiviimise vastu. Viimast tõendab ka EAL poolt käesoleva aasta Rally Estoniale antud Läti Meistrivõistluste etapi õigused, samuti soov lülitada Rally Estonia planeeritava Baltic R2 Challenge sarja.