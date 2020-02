Latvala: suur aitäh Tommi Mäkinenile ja Jaapani bossile uue võimaluse eest 

"See on suurepärane, et saan Sardiinias sõita. Kahju, et sinnani on veel nii kaua aega," sõnas soomlane, kes tõdes, et enne juunis toimuvat Itaalia MM-rallit tal rohkem starte plaanis pole. "Kuni järgmise MM-rallini mul võistlusi pole ja sellest on kahju, sest ei saa oma oskusi kellelgi näidata."