Suur häma ümber Rally Estonia: autospordiliidu avaldus kubiseb küsitavatest väidetest

Enim poleemikat on tekitanud punkt: "Ajakirjanduses ilmunud väited Soome Autospordi Liidu (AKK) vastava registreerimismaksu osas summas 904 eurot on avalikkust eksitav. Viidatud Soome alaliidu hinnakiri on avalik ja samaväärse võistluse läbiviimise tasu samas suurusjärgus EAL küsitavaga. AKK hinnakirjaga saab tutvuda siin, Saksa Autospordi Liidu (DMSB) hinnakiri on nähtav siin. Näeme vastavate tasude varieerumist vahemikus 60 000 kuni 320 000 eurot."

Rallifännid pööravad tähelepanu, et Rally Estonia on FIA kalendris kui Baltic Rally Trophy etapp, mitte MM-etapp, mille hindadele autospordiliit viitab.

Rally Estonia pressiesindaja Margus Kiiver lükkab Facebooki postituses esimesena näitena ümber EAL väite, et Soomes peaks sarnase võistluse korraldamise eest maksma 60 000 eurot. "Analoogse võistluse registreerimismaks Soomes on 904 eurot. Välja toodud pea 60 000 eurot on WRC-etapi registreerimismaks. Rahvusvahelise (kansanvälinen) võistluse tasu on 904 eurot," selgitab Kiiver.

Sarnast ebakõla näeb ta ka Saksamaa näites. "Saksamaa Autospordiliidu MM-ralli registreerimistasu on 320 000 eurot, aga Rally Estoniaga võrreldava rahvusvahelise võistluse registreerimismaks on 3953 eurot," sõnab Kiiver, tuues ka näited hinnakirjadest.

Autospordiliidu avalduses leidis küsitavusi ka kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn. "Koosolekul Rally Estonia toimumise vastu hääletamine ei näidanud osapoolte vastumeelt Rally Estoniale, vaid EALi teguviisidele," selgitas Pürn.