Laskesuusa MMi kokkuvõte: kuhu kadusid Eesti koondise sekundid? 

Õhtulehe kommentaar: Keeruline on musta valgeks rääkida. Protokollid kõnelevad külmalt, et esinesime igas teatesõidus kehvemini kui mullu. Samas, paarissegateate 12. koht on objektiivselt võttes igati soliidne ja segateateski läks tegelikult ankrumehe Ermitsa trahviringini hästi. Ent laupäevast on küll keeruline midagi positiivset leida. Meeskond pidanuks jõudma finišisse ning naiskond vältima diskvalifitseerimist (põhjuseks see, et Gaim unustas püstitiirus ühe varupadruni laskmata ning Tobreluts andis talle sellest häälekalt ehk keelatud viisil teada).