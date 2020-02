TALI, KUS OLED? Järjekordne suusapidu jääb ära 

„Kui jaanuari lõpus oli veel lootust, et küll lumi veebruarikuu jooksul ikka maha tuleb ja ega tali taeva jää, siis nüüdseks on selge, et ilma talvisemaks muutumist loota pole ning õhutemperatuur püsib valdavalt plusspoolel. Kuigi lähipäevad lubavad lumesadu, siis rajapõhjad on olukorras, kus esimene lumekate rada piisavalt ei kata ning maratoni pidada ei ole võimalik. Loodame, et selle nädala lumesadu ja pikema prognoosi lubatud järgmise nädala lumelisa võimaldab vähemalt Haanja Maratoni toimumist,“ ütles Leemets ja lisas, et kes liigutada soovivad, siis Viru-Nigulas toimuvad Valdade Talimängud, kus erinevatel aladel saab ennast ikka proovile panna.