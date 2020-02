Auto-Moto uudised KONKREETNE OTSUS: Tallink Grupp lõpetab koostöö Eesti Autospordi Liiduga Toimetas Deivil Tserp , täna, 10:37 Jaga: M

Rally Estonia, Tartu kiiruskatse. Foto: Reigo Teervalt

AS Tallink Grupp teatas täna Eesti Autospordi Liidule saadetud kirjas, et lõpetab ametliku partnerina koostöö liiduga olukorras, kus on tekkinud negatiivne kuvand EALi tegevuse ümber seoses Rally Estonia sündmuse korraldamisega Eestis.