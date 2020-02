Korraldajad kinnitasid: Rally Estonia jääb ära! Kriis on palju sügavam kui 100 000 eurot

Suurim kannataja on rallisõber. Kas selles valguses, et Gross lubas 100 000 eurot ära maksta, ei tundu otsus isekas?

Aava: "Tuletan jällegi meelde, et saame väga hästi aru, miks avaldus tehti üks tund enne meie pressikonverentsi. Igaüks võib ise mõtiskleda. Ma ei hakka hinnanguid andma. Ütlen veelkord, sellelt platvormilt, mis on palju sügavam kui paistab, ei ole võimalik edasi minna. Isekusega pole siin midagi pistmist. Kahjuks kannatab rallisõber. Ka meie kannatame. Eesti autosport kannatab. Eesti riik, meie partnerid... kõik kannatavad.

Samal teemal Auto-Moto uudised Suur häma ümber Rally Estonia: autospordiliidu avaldus kubiseb küsitavatest väidetest Täna ei tea, mis edasi saab. Meie unistus tuua ühel päeval WRC-etapp Eestisse, pole kuhugi kadunud. Lihtsalt sellelt platvormilt ei saa edasi panna. Oleme kolm kuud üritanud, seda ei saa lahendada päeva, nädala või ilmselt isegi kuuga. See võtab uuesti aega."

Olete korduvalt maininud, et kriis on sügavam kui see 100 000 eurot. Selgitage palun, milles kriisi sügavus peitub.

Aava: "See peitub sellest, et me ei oska teha poole rauaga. Me ei oska olla keskmised. Me ei taha ka, see pole tellimus. Saame teha ainult parimat. Kindlasti on maailmas meist targemaid ja pädevamaid inimesi, aga see vaidlus on lõputu, kes suudab ühe euroga rohkem midagi luua. See on ajas ja ruumis muutuv. Ei tahaks seda vaidlust pidada.

On kaks võimalust: kas meil on vastastikune usaldus, et me oleme õiged inimesed, kes võiks MM-etapi Eestisse tuua või kui pole, siis me ei pretendeeri sellele, hambad ristis. See on meil autospordiliiduga sinusoidina päris pikalt kulgenud, tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus eriarvamused on nii tugevalt välja tulnud, et edasi pole võimalik minna."

Kas sellest vastusest võib välja lugeda, et EAL nõuab, et teeksite poole vinnaga ja oleksite keskmised?

Aava: "Jah, nad on ise sellele vastanud, et peaks tegema ilma tulede ja viledeta. Et sealt jääks palju rohkem raha üle muu autospordi arendamiseks. Saame väga hästi aru, et liidul ja muul autospordil on raha vaja, aga see pole see tellimus, mille riik meile esitas."

Kas teil on tekkinud tunne, et autospordiliit proovib teie üritust kaaperdada? Kui tõenäoliseks peate, et EAL korraldab ise analoogse ralli?

Aava: "Ma ei spekuleeriks, kuigi meile on tulnud e-kirja teel autospordiliidult väited, et nad arvavad, et suudaksid selle ära teha."