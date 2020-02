Oleg Gross pakkus: maksan 100 000 eurot ise Rally Estonia eest ära

Kas Rally Estonia toimub või keelab Eesti Autospordi Liit (EAL) selle ära? Kas EAL seitsmeliikmeline juhatus on täies koosseisus ja üheaegselt mõistuse kaotanud? Kas EAL on kamp mafioososid, kes tegelevad organiseeritud kuritegevuse ja ebaseadusliku tulu teenimisega? Neist ja paljudest veel rumalamatest küsimustest on õhk Eestis nii paks, et ähvardab lämbumine.

Esiteks. EAL juhatuse liikmena võin kinnitada, et tänast hinnakirja kehtestades langetasime õige ja õiglase otsuse. Nii nagu on korraldatud Eesti riik, kus selle ülalpidamise maksame me maksumaksjatena kinni proportsionaalselt oma sissetulekust, nii on korraldatud ka Eesti Autospordi Liit. Liidu ülalpidamiseks vajalikud vahendid tulevad peaasjalikult võistlejatelt, liidu liikmetelt ja võistluste korraldajatelt.

On loomulik ja ootuspärane, et võistluste korraldajate panused on korrelatsioonis nende poolt korraldatavate ürituste eelarvelise mahuga. Rally Estonia eelarve on suurusjärgus 2,3 miljonit eurot. Rally Estonia ambitsioon on olla nagu WRC-etapp ja selle ambitsiooni (või ka unistuse) maksab kõige suuremas ulatuses otsetoetusena kinni riik. Ehk maksumaksjatena meie kõik. Maksab kinni umbes 350 000 euro ulatuses WRC promootori küsitavat tasu, maksab kinni umbes 250 000 ulatuses WRC tiimide siiatuleku. Rally Estonia ei ole ja ei tahagi olla tavaline rahvusvaheline ralli, millena teda korraldajatele sobivas kontekstis üritatakse näidata. Kõigil muudel juhtudel, välja arvatud EAL poolt küsitava registreerimistasu puhul, räägitakse MM-tasemel rallist.

Rahvaralli korraldaja tasub EAL-ile registreerimistasuna ligikaudu 3% oma tuludest. Rally Estonia puhul räägime me ligikaudu 4% suurusest tasust, mille osas olime valmis kompromissideks ja läbirääkimisteks. Kahjuks ei leidnud ükski Rally Estonia kolmest juhtfiguurist selleteemaliseks kohtumiseks aega.

Teiseks. Rally Estonia ei jää korraldamata EAL kehtestatud hinnakirja tõttu, selle taha ei ole korraldajatel tarvis pugeda. Viimase kahtlusevarju kõrvaldamiseks kannan ma selle kulu Rally Estonia korraldajate eest ise. Maailma parima ralli läbiviimiseks peaks sellega kõik eeldused loodud olema. Ma tahan, et asjad oleksid selged ja läbipaistvad. Kõnealuse 100 000 eurot võtan mulle kuuluvast OG Elektra AS-st dividendidena, millelt tasun 10. märtsil 2020 riigieelarvesse 25 031 eurot tulumaksu. Mul ei ole saladusi, mul ei ole vaja varjata oma raha päritolu ega selle suunamist.

Kolmandaks. Olen elus teinud asju südamega. Teinud äri nagu sporti, sooviga olla parim. Aga mitte kunagi pole ma võtnud sporti nagu äri. Vastupidi, vähimatki majanduslikku kasu taotlemata olen toetanud nii Rally Estonia korraldajaid kui mitmeid teisi siinseid spordiüritusi, olen toetanud Eesti Autospordi Liitu, olen toetanud mitmeid sportlasi, kellest nii mõnelgi on päris hästi läinud. Ka Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikmena teen mina ja mu kolleegid juhatuses seda tööd vabatahtlikkuse alusel, mingit ainelist kasu saamata. Vast pole seejuures palju palutud, et viimase nädala jooksul meedias ava- ja teravmeelitsenud ametimehed vastaksid mõnele mu küsimusele. Ikka sama avameelselt ja avalikult. Ma küsin: