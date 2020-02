Kultuuriminister Lukas alaliidu ja Rally Estonia tülist: kana arvab, et on tähtsam kui muna

Eesti Autospordi Liit (EAL) otsustas käesoleva aastaga tõsta Maarjamaal korraldatava rahvusvahelise võistluse tasu 5000% – senise 2000 euro pealt 100 000 euroni. Selle sihiks oli Rally Estonia, kellelt sooviti senisest suuremat panust alaliidu eelarvesse. Nõnda lõhuti autospordiliidu ja rallikorraldajate omavaheline usaldussuhe, mida ei ravinud ka alaliidu juhatusse kuuluva Oleg Grossi süüdistus-lubadus, et kuigi olukorras on süüdi Rally Estonia meeskond, maksab ta summa ise ära. Kolmapäeval teatasid ralli korraldajad, et ei näe võimalust 2020. aastal võistlust korraldada ja küsimärgi all on üldse kogu ralli tulevik.