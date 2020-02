FOTO | Fännid šokeeritud: Michael Schumacheri seisundist avaldati häiriv video 

Videos näidati muuhulgas hingamisaparaatide all olevat meest, kes Schumacerit meenutas. Lisaks liikus vale-Schumacher videos ratastooliga.

Tänaseks on selge, et kõik kaadrid läbi aegade edukaimast vormel-1 piloodist olid võltsingud ning fännid on sellest väga häiritud.