Spordivaria KOROONAVIIRUS KÜLVAB HIRMU: mis saab olümpiamängudest? Kas ka Eestis hakatakse spordivõistlusi ära jätma? Kaspar Koort , täna, 21:18 Jaga: M

Kuigi Jaapanist pole koroonaviirusega nakatunute kohta teateid tulnud, on inimesed ettevaatlikud ja kannavad näomaski, nagu ka need kodanikud Tokyo olümpiamuuseumi ees olevate olümpiarõngaste juures. Foto: Reuters/Scanpix

Detsembri lõpus Hiinas levima hakanud koroonaviirus COVID-19 on jõudnud Euroopasse. Praegu teeb see Hiina kõrval kõige enam muret Itaalias, kus on löögi alla sattunud ka spordivõistlused. Tapjaviiruse plahvatuslik levik sunnib üha enam küsima: mis saab Tokyo olümpiamängudest, mis peaksid algama 24. juulil? Kas Eesti spordimaastik on võimalikuks koroonakriisiks valmis?