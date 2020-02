Eesti Autospordi Liidule tuli Rally Estonia otsus üllatusena 

„Kindlasti ei ole me kunagi olnud seisukohal, et Urmo meeskonna töö ei ole autospordi ja autospordiliidu jaoks prioriteet. Küll oleme olnud seisukohal, et meie esimene prioriteet ei ole ega saagi olla WRC ralli toomine, mille nimel nö kõik mängu paneme,“ sõnas Kaal ERRi vahendusel.

„Kindlasti ei ole mitte kellegi huvides, et see olukord sellise lõpplahenduse leiab. Kõikidel on rallifännidel on lootused, ka autospordi liidul on omad lootused, Urmol ja tema meeskonnal on omad ootused ja unistused. Me kõik ootame ja loodame, et saame ikkagi üheskoos mõnusalt kokkuleppele,“ lisas Kaal.