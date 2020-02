GALERII | Kliimasoojenemisest kõvasti kasu lõiganud Tammeka esitles uue hooaja eel meeskonda 

Tänavune soe talv ei pruugi meeldida neile, kes suusa- või kelgurõõme nautida sooviks, kuid Tartu jalgpallile on selline tali lausa õnnistuseks. Kuna täismõõtmetes jalgpallihalli Taaralinnas jätkuvalt pole, tehakse kõik talvised treeningud õues, kuid lumistes ja jäisetes oludes kannatab harjutuskordade kvaliteet kõvasti.

Näiteks mullune külm talv tõi kaasa selle, et jalgpalli asemel pidid tartlased treeningutel rohkem uisutamisega tegelema ja see kajastus ka hooaja esimese kolmandiku tulemustes, nõnda et suve alguseks oli Tammeka lausa tabelis viimasel kohal. Lõpuks kosuti ja teeniti kokkuvõttes viies koht.

Hoogne jalgpall

„Võrreldes eelmise hooajaga on hooajaks ettevalmistamine kordades parem, kuna väljakud on treenimiseks ideaalsed. Oleme hästi tööd teinud ja hooajaks valmis,” kinnitas Tammeka peatreener Kaido Koppel. Provotseeriva küsimuse peale, kas ta on nüüd kliimasoojenemise toetaja, vastas Koppel, et Tartu jalgpalli kontekstis võib sellega tõesti rahul olla, kuid üldises plaanis sellised tendentsid talle siiski ei meeldi.

Koha mõttes eesmärki Koppel välja ei käinud, kuid ta lubas, et tema hoolealused mängivad huvitavamat jalgpalli, kui näiteks see, mida sai teisipäeva õhtul näha Napoli ja FC Barcelona vahelise kohtumise esimesel poolajal.

„Meie mängitav jalgpall võiks olla hoogsam ja sündmusterohkem, ning see võiks ideaalis toimuda vastaste värava all,” sõnastas Koppel oma nägemuse tartlaste täiuslikust mängupildist.

Meeskonna kapten Tauno Tekko lisas omalt poolt, et meest mängunälg on suur, võitlusvaim hea ning noored pallurid on astunud kahe hooaja vahepeal arengus sammu edasi, nii et kui 8. märtsil hooaja avavoorus Lõuna-Eesti suures derbis koduväljakul Viljandi Tulevikuga vastamisi minnakse, siis tema kinnitusel midagi hõlpsat vastaste jaoks olema ei saa.