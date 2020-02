WRC Kalendrimuudatus: Ott Tänak asub nädalavahetusel võistlustulle Toimetas Oliver Lomp , täna, 22:44 Jaga: M

FIA World Rally Championship - Rally Sweden FIA World Rally Championship - Rally Sweden - Stage 7 of Second Round - Torsby, Sweden - February 15, 2020. Ott Tanak of Estonia (Hyundai i20 Coupe WRC) looks on. TT News Agency/Micke Fransson/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN. Foto: Reuters/Scanpix

Hyundai WRC tiim teatas, et Ott Tänak ja Dani Sordo asuvad sel nädalavahetusel võistlustulle Portugali rallil, et valmistuda Mehhiko MM-etapiks.