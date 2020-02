HURRAA! Avanenud lumekraanid päästsid Tallinna suusamaratoni 

Maratoni korraldaja Raivar Vaheri sõnul on ebatavaline neli päeva enne võistluspäeva välja hõigata, et maraton toimub, kuid paraku on selle talve ilmastikuolud sellised, kus reageerida tuleb käigupealt.

"Tänane (eilne – toim.) rajaga tutvumine ning ilmateade annab lootust, et saame pühapäeval suusasõpru rõõmustada. Rada sai täna läbitud ning rajameister andis positiivse sõnumi, et kui maratoni teha, siis teha seda kohe ja nüüd. Nõus, et maratonini on küll jäänud vaid mõned päevad, kuid selle hooaja ilmastikuolusid arvesse võttes tuleb reageerida käigupealt ning loodame pühapäevaks suusasõpradele toreda suusapäeva korraldada. Kuna Tamsalu-Neeruti maraton otsustas maratoni ära jätta, siis avanes meil võimalus juubelimaraton ise korraldada," sõnas Vaher pressiteate vahendusel.