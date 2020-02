Järjekordne suurvõistlus langes koroonaviiruse ohvriks  

"Korea uisuliit informeeris ISU, et Souli linnavõimud käskisid jäähalli sulgeda ja MMi ära jätta," vahendab ISU teadet portaal Inside the Games.

ISU lisas, et MMi edasi lükkamine või toimumiskoha muutmine pole võimalik mitmel põhjusel. Peamiselt on küsimus selles, et keegi ei tea, kuidas koroonaviiruse levik lähinädalatel areneb. Lisaks oleks see logistiline peavalu nii korraldajatele kui ka osalevatele koondistele.