Autospordiliidu esindaja Rally Estonia saagast: kellegi kõrvu siit tagant otsida ei maksa  

Mida te mõtlete, et otsus [Rally Estonia ära jätta] tuli ootamatult? Kas eeldasite, et Urmo Aava ja meeskond maksavad 100 000 eurot, mida te nende jaoks ootamatult küsisite, lihtsalt ära? Kas see oli see ootamatus, et te polnud arvestanud, et nad on võimelised loobuma ralli korraldamisest?

"Ma teeks täpsustuse. Ega see registreerimistasu tõstmine polnud mingi uus asi, sellega oli tegeletud juba enne minu aega, juba eelmisest kevadest. Lihtsalt nüüd oli see üldsuse jaoks ootamatult laual."

Otsus [ralli ära jätta] oli šokeeriv pigem selles kontekstis, et päev varem, ma eeldan, tekkis kõigil taju, et probleem saab lahendatud. Minu meelest oli Oleg Grossi avaldus üsna selge viide sellele."

Kuhu see 100 000 oleks läinud, kui see oleks tulnud?

"Meil on tegevusi rohkem kui üks. Halbu uudiseid on meedias niigi palju, aga antud juhul sobivad seda illustreerima. Toon ühe näite, millega tuleb tegeleda. Autosport on väga kõrge riskitasemega spordiala. Kui mina jõudsin eelmisel sügisel autospordiliitu, oli meil jätkuvalt üks mitme aasta tagune väga traagiline juhtum ühelt Eesti meistrivõistluste etapil, millega jätkuvalt tegelesime. Tegelesime nende kahjunõuetega, mis sel hetkel oli ainult raha, aga enne seda olid inimelud, mis kaotati.

Autospordiliidu ülesanne on muuhulgas kanda hoolt, et selliseid õnnetusi ei juhtuks. See tähendab, et meil peavad olema koolitatud turvavaatlejad, nad peavad ka reaalselt tegutsema, käima võistlustelt võistlustele ja kandma hoolt, et meil poleks inimkaotusi. Et spordiala tervikuna ei peaks selliseid asju üle elama. Need kõik on ennetavad tegevused, neid ei saa teha õhust ja armastusest, need on inimeste aeg ja töö."

Kust kohast on tekkinud 100 000? Kes selle juhatuse liikmetest välja ütles? Miks just selline summa?

"Ma isegi ei välista, et selle summa väljaütleja võisin olla mina ise. Aga see summa on lähtunud tegelikult võistluste eelarvest. See on protsent võistluste eelarvest, mis ei pea olema tingimata 100 000. Seal on piirang juures, et see ei tohi ületada kümmet protsenti võistluste eelarvest. Kui räägime 100 000 eurost ja Rally Estonia eelarvest, on see võib-olla pisut üle nelja protsendi, kindlasti mitte kümme protsenti."

Kes teie nägemuses peaks korraldajate poolelt selle 100 000 kinni maksma? Nagu kultuuriminister eile ütles, siis seaduse järgi pole võimalik, et summa võetakse EASi ligi miljoni euro suurusest eraldusest. See on antud selleks, et rallit korraldada. Kust Urmo Aava ja kompanii peaks selle summa võtma?

"Me kindlasti ei taha kedagi sundida ja suunata seaduse mittetäitmisele. Kindlasti ei ole meie nõudmine kuidagi seotud sellega, et kultuuriministeeriumi rahast peame kuidagi saama selle 100 000. Pigem on see ürituse korraldaja enda planeerimise küsimus.