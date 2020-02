KODUVÄLJAKUNEEDUS? Valgevene laskesuusaduoga juhtus EMil ebareaalselt palju halbu asju 

Kõik hakkas kiiva kiskuma naiste avavahetuse püstitiirus, kus Sola tegi kaheksa möödalasku. See tähendab, et ta lasi esmalt raua (laskesuusatajate väljend viie möödalasu kohta) ega suutnud ka varupadrunitega mitte ühtki märki alla tuua. Aga see polnud veel kõik.