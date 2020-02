Thierry Neuville: oleme hetkel võimalikult heas positsioonis 

Hooaja avaralli Monte Carlos võitnud Hyundai piloot piirdus Rootsis kuuenda kohaga. Üldarvestuses on belglane 42 punktiga teisel kohal, liidril Elfyn Evansil on kogutud sama palju silmi.

"Pärast Rootsi ralli viimast päeva ei oodanud ma, et võiksin endiselt liidrikohta jagada. Proovisime igal päeval sõita võimalikult säästlikult, kuid oleme nüüd kogunud liidriga sama palju punkte ning saame Mehhikos startida teisena. See on parim võimalik positsioon. Teame, et seal pole kerge teed lahti sõita ning iga auto võib pmuuta nii pinnast kui ka haaret," sõnas Neuville portaalile DirtFish.