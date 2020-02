FOTOD | Julge naine! Rindu vähendanud kaunitar astus alasti kaamerate ette 

Omal ajal ka Ronda Rouseyga mõõtu võtnud Zingano tunnistas, et esialgu ei osanud ta karta terviseprobleemide seost rindadega. „Jäin väga haigeks, kuid keegi ei osanud selgitada, miks,“ vahendab The Sun tema sõnu. Lõpuks leidis ta saatusekaaslasi ning selgus, et kehamürgitus on seotud just omal ajal läbi tehtud rindade suurendamise lõikusega. Implantaadid olid tal alates 2008. aastast.