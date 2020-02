Hyundai tiimipealik Adamo Tänaku hooajast: tahame tänavu osaleda rohkelt väiksematel rallidel 

"Ma pole tehnilise poole inimene ja tavaliselt ei räägi sellest, aga võin öelda, et muutsime tagatiiba ja esimest poritiiba,” sõnas Adamo ralliportaalile DirtFish. Uuendused sai enda autole külge ainult valitsev maailmameister Tänak, Dani Sordo kasutab samu seadeid, mis olid kasutusel möödunud Rootsi rallil.

“Need on ainsad muudatused, aga me võtame need kasutusele ka Mehhikos,” jätkas Adamo. Mehhikos toimub 12.-15. märtsini MM-sarja kolmas etapp.

“Me töötame masina esi- ja taguosaga, et leida tasakaalu,” kinnitas Adamo ja lisas, et need jäävad i20 masinal ainsateks muudatusteks enne Mehhiko rallit. Samas tõdes itaallane, et hooaja käigus tehakse tööd ka Hyundai mootori kallal.

Hyundai tiimipealik kinnitas, et Portugali meistrivõistluste etapp ei jää ainsaks väiksemaks ralliks, kus tänavu osaletakse. “See on hea Tänakule, et ta saaks masinaga sõbraks. Aga asi pole ainult testimises, see on ka sõu. Kavatseme tänavu seda teha rohkem, kui eelmisel aastal. Ja mitte ainult Tänakuga, vaid ka teiste sõitjatega,” selgitas Adamo.