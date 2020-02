Jalgpall Itaalia jalgpallimeeskond kinnitas, et klubi kolm mängijat on nakatanud koroonaviirusesse Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 10:15 Jaga: M

Pianese mängija King Udoh Juventuse noortemeeskonna särgis. Foto: LaPresse/Scanpix

Itaalia Serie C jalgpallimeeskond US Pianese kinnitas, et kolm nende mängijat on külge saanud koroonaviiruse.