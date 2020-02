Itaalia meistriliiga liidrite vaheline lahing jäetakse koroonaviiruse tõttu ära 

Esialgu kavatseti tiitlikaitsja Juventuse ja Interi vaheline mäng pidada tühjade tribüünide ees, kuid nüüd otsustati, et nii fännidele kui ka mängijatele oleks turvalisem, kui kohtumine üldse ära jätta.

Hetkeseisuga on Itaalias nakatunud koroonaviirusesse ligi 900 inimest ning see on mõjutanud ka sealset igapäevaelu: pidevalt suletakse nii koole kui ka kohvikuid ning teisi asutusi.