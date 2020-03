Tänak jäi Portugali nädalavahetusega rahule 

Tänak jäi kogetuga rahule. „Kasutasime nädalavahetust, et olla rohkem autos ja koguda eesootavateks rallideks kilomeetreid,“ selgitas ta pressiteate vahendusel. „Alati on tore sõita nii populaarsel võistlusel mööda ikoonilisi kiiruskatseid, mis on sarnased Portugali MM-rallile.“