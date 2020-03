GALERII | 681 fänni Transi ei päästnud! Flora võitis talvises Narvas klubi ajaloo kümnenda Superkarika 

Flora on nüüd kümnekordne Superkarika võitja. Viimati tõsteti trofee pea kohale 2016. aastal. Varasemad triumfid pärinevad aastatest 2014, 2012, 2011, 2009, 2004, 2003, 2002 ja 1998. Levadial on seitse Superkairkat, Transil ja TVMK-l kaks. Korra on võidurõõmu tundnud ka Tallinna Sadam, Nõmme Kalju, Lantana ja FCI Tallinn.