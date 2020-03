Oleg Gross: Rally Estonia on autospordiliidule prioriteet, aga mitte number üks ja mitte kunagi

"Meie põhitingimus oli, et laual peab olema eelarve. Eelarvet lauale ei pandud, seda ei näidatud ka inimesele, kes on autospordiliidu juhatuses ja pandud Rally Estonia nõukogusse," ütles Gross.

Ta lisas, et kogu aeg tahetakse pugeda ka prioriteetide taha, ning Rally Estonia ongi autospordiliidule väga tõsine prioriteet, kuid "mitte number üks ja mitte kunagi."

"Kui ma ütleks, et number üks prioriteet on Rally Estonia, siis ma peaksin autospordiliidu juhatuse kohalt tagasi astuma. Number üks on, ma ütlen oma arvamuse välja, noortesport, noorte arendamine," ütles Gross.