Kristjan Ilves: kindlasti ei paku rõõmu, et kohad jäävad kogu aeg 20–30 vahele 

Kaelavigastuse tõttu alles jaanuaris võistluskarussellile hüpanud Ilves on nüüdseks osalenud üheksal MK-etapil, millest kaheksa on lõpetanud punktikohal ehk 30 seas. Parim koht on 17., halvim 32.

„Kindlasti ei paku rõõmu, et kohad jäävad kogu aeg 20–30 vahele,“ märkis Ilves. „Kord jääb hüppest, kord suusasõidust puudu. Kohtadest pole väga midagi rääkida, aga potentsiaali mingiks heaks tulemuseks on. Suusarajal on võrreldes eelmise hooajaga jaksu kõvasti rohkem, tunnen, et võitlen rajal. See on positiivne. Kui sel hooajal ei suuda ilusat tulemust teha, siis järgmisel kindlasti.“

Ta lisas, et siiani on eelkõige jäänud puudu pikast hüppest, mis annaks suusasõiduks nii hea stardipositsiooni, et saaks distantsi alguses pisut rahulikumalt võtta ja jaksu paremini jagada. Varu olla kuskil 30 sekundi jagu. Ebastabiilsust hüppemäel põhjendab ta hoovõtuasendiga, mille kallal on viimasel ajal kõvasti vaeva nähtud.

Käimasoleva hooaja eel alanud koostöö Norra koondisega jätkub suure tõenäosusega Pekingi olümpiamängudeni, sest mõlemad osapooled on rahul. „Minu teada üritatakse enne selle hooaja lõppu allkirjastamine ära teha,“ sõnas Ilves, kes tunneb end norralaste seltsis aina mugavamalt.

Lahtist põikab ta koju, võtab mõne päeva rahulikumalt ja reisib neljapäeval Norrasse Oslosse, kus peetakse nädalavahetusel hooaja eelviimane MK-etapp. Võistlusaasta lõppeb nädal hiljem Lõuna-Saksamaal Schonachis. Ilvese tänaste andmete järgi ei tohiks koroonaviirus kahevõistlejaid segada.

***

Lahti MK-etapp