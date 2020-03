RAUDSED MUSKLID: Eesti käesurujad tõid Lätist neli poodiumikohta 

Marilyn Karin (vasakul) saavutas kaks kolmandat kohta. Foto: Eesti käesurumisspordiliit

9. mail toimub Pärnus eestlastele mõeldud käesurumisvõistlus Estonian Armwrestling Cup 2020, kuhu on oodatud algajad, naised ning professionaalid.

Pealtvaatajatele on üritus tasuta. Samuti on kõik huvilised oodatud liituma Riia meistrivõistlustel käinud eestlaste meeskonna treeningutega Sikupillis asuva HC Gymi ruumides, ajakava on leitav Estonian Arm Wrestling Clubi Facebooki lehel.