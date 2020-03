Maltal neljanda koha saanud Mart Seim: peaasi, et ma terveks jäin, olümpiapileti püüdmine on võimalik 

Mart oli vahetult pärast etteastet heatujuline. "Põhiline, et terveks jäin," rääkis oma isa Alari juhendamisel harjutav tallinlane. "Nüüd on veel neli nädalat aega EMi trenni teha."

Tõukamises sai Seim sirgetele kätele 210 ja 220 kilo. Kolmandaks katseks valis ta 227 kilo, aga see raskus jäi seekord võtmata. "227 kilo tõukamisel kang libises ja siis oli juba raske seda üles saada," märkis Alar. Mart lisas: "See polnud teab mis võimas raskus. Ma pole veel piisavalt klassikatrenni teha saanud."

Seimile oli olümpiat silmas pidades kõige olulisem tänasel võistlusel tulemus kirja saada. "Olümpiale on kindlasti võimalik jõuda," arutles Alar. "Meie mäng käib kontinendi ehk Euroopa kohale. Oršag peaks praeguse seisuga olema kaheksa hulgas. Normaalse võistlusega EMil ta selle pileti saab. Usun, et seal on võimalik tõsta 420 kilo."