Für Kostja: sa särad nagu paabulind ja ründad nagu kotkas 

Kuskilt jõudis minuni teave, et täna peavad ka mõne inimese mõistes väga olulise kohtumise mingid klubid Madridi Real ja FC Barcelona, ent kui sul on valida selle ja Narva sõidu vahel, ei tohiks ühelgi selgesti mõtleval inimesel olla kahtlust, et Eesti superkarikas on mitu korda pungim ja ägedam ettevõtmine kui tühine El Classico – mis siis, et viimase puhul otsustatakse võib-olla La Liga tiitel.