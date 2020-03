OHOO: iluuisutamise olümpiavõitja lõpetab sporditee ja keskendub tervise turgutamisele 

"Ametlikult tahan öelda ühte: profispordiga on kõik," rääkis Sotnikova. "Soovin olla terve ja õnnelik. Mul on seda kurb ja raske öelda. Rõõmustan oma fänne ka edaspidi, kuid mitte profiareenil. Võistlusi vaadates ihkan meeletult jääle minna, mu süda ähvardab lõhkeda, aga kahjuks ei luba tervis tagasi tulla. Tahan tänada kõiki toetuse ja armastuse eest. See on tõesti olnud minu suur perekond.“