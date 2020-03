Spordivaria KINDEL VALIK: judoliit toetab EOK presidendi valimistel Tõnu Tõnistet Toimetas Deivil Tserp , täna, 10:34 Jaga: M

Tõnu Tõniste NATO testil. Foto: Tiina Kõrtsin

Eesti judoliidu juhatus otsustas Eesti olümpiakomitee presidendi valimistel toetada Tõnu Tõnistet. Meil on taas hea meel, et EOK presidendi valimistel on oma kandidatuuri üles seadnud Tõnu Tõniste ja meie toetus püsib vankumatuna.