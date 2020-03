Jäähoki OHT: jäähoki-MM jääb koroonaviiruse tõttu ära? Ohtuleht.ee , täna, 11:18 Jaga: M

IIHFi president Rene Fasel . Foto: Stanislav Krasilnikov

Koronaviiruse ülemaailmse leviku tõttu on tekkinud reaalne oht, et meeste jäähoki-MM jääb ära. Praegu on turniir kavandatud 8. – 24. aprillini Šveitsi.