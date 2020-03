Koroonahirmus Tšehhi korraldab laskesuusatamise MK-etapi tühjade tribüünide ees 

Kinnitame, et Tšehhi juhtkond otsustas, et Nove Mestos toimuv laskesuusatamise MK-etapp toimub, kuid üritus on pealtvaatajatele suletud. IBU hoiab korraldajatega ühendust, püüdmaks mõistma otsuse üksikasju ning selleks, et näha, kas midagi võib veel ette tulla.

IBU on alati olnud seisukohal, et kohalike võimude kehtestatud määruseid ja piiranguid, mis on seotud koroonaviiruse levimisega, tuleb järgida. Seega lähtub IBU koos Tšehhi korraldustoimkonnaga sellest otsusest. Tunneme kahetsust, et sel aastal ei saa võistlust tribüünidelt jälgida 100 000 pealtvaatajat, mis on teinud selle sportlastele eriliseks kogemuseks. Hetkel hoiab IBU korraldajatega sidet, et anda fännidele teada ostetud piletite hüvitamise ja nende tühistamise võimaluste kohta.