Raskest vigastusest taastunud maailmarekordiomanik on jõudsalt rühkimas tippvormi poole 

22. veebruaril läbis 27aastane veerandmailer 200 meetrit ajaga 20,31. Tulemus jääb küll alla tema isiklikule rekordile (19,84), kuid kuna aasta on alles algamas, võib sooritust lugeda õnnestunuks.



Hiljem samal päeval võitis van Niekerk 100 meetri jooksu, saades kirja aja 10,10. Kuigi tippmark on tal veelgi kõvemast klassist (9,94), näitab resultaat, et kiiruslikud võimed on lõuna-aafriklasel taas head.