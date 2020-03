Auto-Moto uudised Rally Estonia saagas on kolmel Eesti rallilegendil mängida võtmeroll Viljar Voog , täna, 20:28 Jaga: M

PAHANDUS: Eesti rallisõbrad ei tea endiselt, miks Rally Estonia ära jääb. Foto: Reigo Teervalt

Järgnev lugu põhineb sosinatel-sahinatel. Eesti ralliringkond on omavahel nõnda läbi põimunud, et leida Rally Estonia saagale erapooletut kommenteerijat, kes oleks nõus asjast rääkima valjult ja oma nimega, on võimatu. Isegi mitteametlikult eelistatakse vaikida. Kaalul on lihtsalt liiga palju raha, et üht või teist leeri välja vihastada. Need leerid on Urmo Aava, Tarmo Hõbe ja Silver Kütt ehk Rally Estonia korraldajad ning Markko Märtin, Oleg Gross ja nende kaudu ka otsapidi Ott Tänak.