Tommi Mäkinen: olen WRC-sarja juhtides pettunud 

"Peame vaatama, millisteks uued määrused kujunevad. Esialgu otsustati, et suuri muudatusi 2021. ja 2022. aasta autode vahel ei tehta. Lootsime, et saame järgmisel hooajal Yaris WRC käiku lasta ning siis seda ülejärgmisel hübriidtehnoloogiaga täiustada. Kuid paistab, et juba käivad uued arutelud ning see ei tõota head. Oleme väga pettunud," sõnas Mäkinen intervjuus portaalile Autohebdo.fr

2022. aasta määrused paistsid olevat väga sarnased nendega, mis on aasta varem. Kui välja arvata hübriidtehnoloogia. Sellisel juhul oleksime pidanud vaid üht auto osa kohandama. Kuid nüüd ma ei oska öelda. Kõik, mis ma tean, on see, et 2022. aastaks tuleb valmistada täiesti uus auto. Selleks on vaja palju rohkem vahendeid, kuid mul pole aimugi, kust neid leida," lisas Mäkinen.